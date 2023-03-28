Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanatçılarından 'adalet' çağrısı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu dün akşam 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sebebiyle “Paraya Hayır” oyunuyla sahnedeydi.

Sanat yönetmeni Cem Aykut, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı güne dair birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonunda tiyatronun en genç oyuncusu olan Ekin Karaböcek LBT’nun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisini okudu.

Seyirciler bildiriyi gözleri dolu dolu dinledi. Çünkü bildiride depremde kaybettiğimiz canlarımız için adalet arayışı vardı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut:

“Bugün dört nesil bir aradayız, kurucularımız, kıdemli sanatçılarımız, bizler ve en son olarak ta aramıza katılan pırıl pırıl konservatuar mezunu dört gençle karşınızdayız. Üç arkadaşımızı şimdi oyunda seyredeceksiniz. Bir tanesi de sizler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okuyacak. Son senelerde 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. Pandemi döneminde kapalı kaldık, maskeyle yarım salona oynadık. Fakat bu sene günümüzü aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir şekilde kutlamak isterken, bir deprem felaketi ile karşılaştık. Yine hüzünlüyüz. Ama herşeye rağmen sahnede olmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.”

LBT Kurucusu Yaşar Ersoy:

Tiyatronun olmazsa olmazı siz seyircilerdir. Sizler var olduğunuz sürece bu tiyatro ve sanatçıları var olabilir. Dünya Tiyatro Günü’nde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Yıllardır zor günler yaşadığımız söyleniyor. Ben 53 yıldır hiç ara vermeden zor zamanlara rağmen hep tiyatro yapıyorum. Ancak bu zor günler hiç bitmedi hayatımızda. Yıllardır tiyatro binası kazanmak için uğraşıyoruz bugün dünyanın tek bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın Güney yarısında beş tiyatro binası var. Sadece Güney Lefkoşa’da diğer illeri saymıyorum bile. Ancak kuzey yarısında tek bir tiyatro binasi bile yok. Bu bizim ayıbımızdır. Sadece yöneticilerin ayıbı değil toplumun da ayıbıdır. Çünkü toplumumuzun böyle bir demokratik talebi yoktur. Bu hepimizin ayıbıdır. Bu içinde bulunduğumuz salon, dönemin Belediye Başkanı Mustafa Akıncı sayesinde sinemadan dönüştürülmüş tiyatro salonudur. Ardından da şimdiki Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı ile dayanışmamıza devam ediyoruz. Ancak 3000 yılın öncesindeki antik çağın devlet yöneticilerinin gösterimleri, desteği, ilgisi bugün 21. Yüzyılda bizim başbakan, bakan ve cumhurbaşkanlarımız göstermiyor. Bu büyük bir ayıp ve utançtır. Onların bir derdi vardır, külliye yapmak. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, “Tiyatro bize her zamanki gibi ihtiyaç duyduğumuz nefes olmaya, ışık tutmaya devam ediyor. Ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu her zaman insan odaklı, insana dair bir şeyler yapıp, öğretmek için sahneye çıkıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

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28/03/2023 12:58