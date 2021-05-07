27 Mayıs'tan itibaren nişan ve düğünler yapılabilecek

27 Mayıs'tan itibaren açık alanda nişan ve düğünlerin yapılmasına karar verildi.

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07/05/2021
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27 Mayıs'tan itibaren nişan ve düğünler yapılabilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs tarihinden itibaren yapılabilmesine izin verildi.

Karara göre, nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri taahhüt formlarının imzalanması neticesinde yapılabilecek.

07/05/2021 10:01
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TAGS: 27 mayıs, nişan, düğün
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