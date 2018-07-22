27 mülteci için umutlar kesildi

Yenierenköy sahilinin 16 deniz mili açıklarında 150 mülteciyi taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 27 kişiye dün de ulaşılamazken, kazanın üzerinden 72 saati aşkın bir sürenin geçmesi nedeniyle umutlar tamamen tükendi

Yenierenköy sahili ve Türkiye’nin Silifke bölgesindeki İncekum sahili arasında Çarşamba günü 150 mülteciyi taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 27 kişiye dün de ulaşılamazken, kazanın üzerinden 72 saati aşkın bir sürenin geçmesi nedeniyle umutlar tamamen tükendi.

Kayıp 27 mülteci için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları dün de gün boyu devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ölü ya da canlı denizde başka kimseye ulaşılamadı.



“6 kişilik trajedi”

Yenierenköy sahili ve Türkiye’nin Silifke bölgesindeki İncekum sahili arasında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişi arasından kimliği belirlenen 5 kişiden birisi olan genç kadın dün Adana’da toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumunda kimliği belirlenen 19 yaşındaki Dhuha Junaid Salim’in cenazesi Belçika’dan Adana’ya giden ağabeyi Ahmet Junaid Salim’e teslim edildi.

Genç kadının cenazesi, daha sonra ağabeyi Salim, ağabeyinin arkadaşı ve dört mezarlık görevlisinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Bu arada, yaşamını yitiren kadının 3 yaşındaki kızı Jena Zaid Ahmed’in de teknede bulunduğu ve kurtarıldıktan sonra Mersin’de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tüm imkanlar seferber edildi

Sahil Güvenlik Binbaşı Hüseyin Ünver komutasındaki 86 mürettebatlı “TCSG Yaşam” gemisi, dün mültecileri taşıyan teknenin batmasıyla 19 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin ise kurtarıldığı bölgede halen kayıp olan mültecileri aramaya devam etti.

Taşucu Limanı’nın yaklaşık 20 deniz mili açıklarında denizden yürütülen çalışmalara “TCSG Yaşam” gemisinin yanı sıra “TCSG-108, TCSG-304, TCSG-305, TCSG-309, TCSG-34” gemi ve botları ile KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 5 gemi katıldı.

Ekipler bir sahil güvenlik uçağıyla da bölgede havadan tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Denizden ve havadan gerçekleştirilen arama çalışmalarında radarlar, termal kameralar ve dürbünler dahil tüm teknolojik ekipmanlar kullanılıyor.

