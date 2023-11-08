27 yaşında hayatını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 27 yaşındaki Talha Zahid (E) rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah hayatını kaybeden Zahid’in ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından tespit edilecek.

-Ziyamet’te aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki İhsan Demir hayatını kaybetti

Öte yandan dün 19.30 sıralarında Ziyamet’teki ikametgahında aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki İhsan Demir ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Demir’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.