27 yaşındaki kişi ağır yaralandı

27 yaşındaki kişi, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından delici kesici bir alet ile ağır şekilde yaralandı.

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01/01/2020
HK

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27 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında,  yaya olarak yürümekte olan 27 yaşındaki Oluchukwu Daniel EMEGWA, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından delici kesici bir alet ile ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre,Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında,  yaya olarak yürümekte olan 27 yaşındaki, Nijerya uyrukku Oluchukwu Daniel EMEGWA ismli şahıs, meçhul şahıs/lar tarafından delici kesici bir aleti sırt kısmına saplamak suretile ağır şekilde yaralandı.

Söz konusu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

01/01/2020 10:47
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TAGS: LEFKOŞA, AĞIR YARALAMA, Oluchukwu Daniel EMEGWA, HABER, KIBRIS, KKTC
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