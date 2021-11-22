27 yaşındaki Nurseda Ertürk yaşamını yitirdi

Girne’de bu sabah 27 yaşındaki Nurseda Ertürk hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre bu sabah 05.40 sıralarında evinde rahatsızlanan Ertürk, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ertürk’ün ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

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22/11/2021 12:38