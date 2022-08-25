27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda grup aşamasında mücadele eden bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda üçer mağlubiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavili takım, bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.

27 yıl sonra grup aşamasında Türk takımı yok

Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.

En son 1995-1996 sezonunda bir Türk ekibi, grup maçlarında mücadele etmemişti.

Söz konusu sezonda Beşiktaş, play-off turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elenmişti.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları; 1992-1993, 1995-1996 ve 2022-2023 sezonlarında da grup aşamasında yer alamadı.

Son 13 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.

Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.

Trabzonspor, kasasına 8 milyon 630 bin avro koyacak

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off’ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.

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25/08/2022 09:48