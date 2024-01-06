272 promil alkollü sürücü kaza yaptı

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, kaza yapan alkollü sürücü 35 yaşındaki Erhan Yeşilırmak tutuklandı.

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, 05.00 sıralarında, Erhan Yeşilırmak (E-35) 272 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 353 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arshad Ali (E-45) yönetimindeki UE 136 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SC 353 plakalı araç sürücüsü Erhan Yeşilırmak tutuklandı.