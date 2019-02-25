Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slowfood Salamis Birliği etkinlik düzenledi

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slowfood Salamis Birliği gerçekleştirdiği etkinlik ile bir mesaj verdi: GELENEKSEL MUTFAĞA EVET!

Son yıllarda beslenme kaynaklı artan hastalıklar ve geleneksel mutfak tatlarının fastfood alışkanlıkları karşısında unutulmaya yüz tutması kaygısı taşıyan Kıbrıs’ın ilk cittaslow Belediyesi Yeniboğaziçi ve Slowfood Salamis birliği bu konu ile ilgili bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Ayrelli başta olmak üzere çeşitli yemekler ve doğal ürünler halkın beğenisine sunuldu. Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe bölgedeki kadın birlikleri ve üreticiler stand açarak destek verdiler. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte Aytotoro Tavası, Ayrellili yemekler, enginarlı pilav, gömeç çorbası gibi geleneksel yemekler yer aldı.

Slowfood Salamis Birliği lideri Umut Kurşun Yerel yemek geleneklerini yaşatmak, tekrar canlandırmak ve insanların bunları tercih etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte mevsimin doğal ürünü Ayrelli gibi MEVSİMİNDE ÜRET, MEVSİMİNDE TÜKET sloganı ile sağlıklı, doğal ve yerel gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise, Slowfood Salamis Birliği ile organize edilen bu etkinlikte bir gün önce Yeniboğaziçi’nde Tohum Takas Şenliği hazırlıkları kapsamında toplantı düzenlendiğini ve Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyelerinin ve yerel tohumların korunması için çalışmalar yapan Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla, “Tohum Takas Şenliği” hazırlıkları kapsamında toplantı yaptıklarını hatırlatarak, açıklamada her zaman bu gibi etkinliklere ve çalışmalara Belediye olarak destek vereceklerini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.