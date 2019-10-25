Başbakan Ersin Tatar bu akşam Hatay’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı’nın davetlisi olarak Altınözü Zeytinyağı Festivali’ne katılarak açılışlar yapmak, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Hatay’ın çeşitli ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere bu akşam 19:20’de Hatay’a gidecek.

Başbakan Ersin Tatar, Hatay’da bulunduğu sürede çeşitli açılış tören ve resmi ziyaretlerinin yanında çeşitli ilçelerde incelemelerde de bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar Hatay’daki temaslarının tamamlanmasının ardından 27 Ekim 2019 Pazar akşamı 21:15’de yurda dönecek.

(BRT)

25/10/2019 10:30