Anastasiadis şikeli maçlarla ilgili inisiyatif üstleniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, şikeli maç iddialarıyla ilgili inisiyatif üstlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şikeli maç iddialarının görüşülmesi için 7 Şubat’ta, Rum Başkanlık Sarayı’nda üst düzey toplantı yapılacağını ve Anastasiadis’in, müdahil taraflarla istişarelerde bulunacağını yazdı. Haberde, şu ana kadar Rum polisine şikeli maçlarla ilgili elle tutulur herhangi bir bilgi verilmediği ifade edildi.

30/01/2020 15:01