Sergidis’ten Kayıp Yakınlarına Çağrı

Fileleftheros gazetesi, Rum Kayıp Yakınları Örgütü Başkanı Nikos Sergidis, bu açıklamayı, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen örgütün genel kurulunda yaptığını yazdı. Sergidis, kayıp yakınlarının, 45 yıl sonra kayıpların akıbetinin belirlenememesine ilişkin kaygısını dile getirdi. Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ise yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarından söz ederek, hala 815 Kıbrıslı Rum ve Yunan kaybın bulunduğunu söyledi.

Fotiu, Türk arşivlerinin açılmasının gerekli olduğunu da ileri sürdü

21/10/2019 11:51