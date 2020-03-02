Bitcoin müthiş değer kaybetti

Şubat ayının ortalarında hızlı bir yükselişten sonra 11000 seviyelerine dayanan Bitcoin zaman geçtikçe düşüş eğilimi gösterdi. Bu düşüşün yaklaşık olarak 9400 seviyelerine kadar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ancak bu daha çok 25 Şubat gününde olanlardı. Bu tarihten sonrası ise adeta grafik zikzak sistemi gibiydi. Bitcoin kendi tarihinin en dalgalı dönemlerinden birisini yaşıyor.

Sadece bir gece içerisinde 9400 dolar seviyelerinden 8000 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin adeta çakıldı. Hemen ardından yükseliş eğilimi gösterse bile, bu yeterli olmadı. Kısa süre içerisinde yeniden hızla 8000 dolar seviyelerine dönmeye devam etti.

26 Şubat tarihinden itibaren 8000 dolar seviyelerinde çakılı kalan Bitcoin büyük yatırımlar sonucunda yeniden 8.600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi ise Bitcoin fiyatı 8500 dolar ile 8.600 dolar arasında gidip geliyor. Bu kripto para biriminin tam olarak nereye doğru hamle yapacağı net bilinmiyor.

Kripto paralar kullanıcılarına genellikle çok fazla kazandırması ile biliniyor. Ancak son dönemlerde koronavirüs ve diğer küresel etkenler Bitcoin fiyatlarında çok ciddi düşüşlere neden oldu. Tabi bu düşüşten nasibini diğer kriptolarda aldı.

02/03/2020 11:26