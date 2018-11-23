Çamaşır makinesinden 350 bin Euro çıktı

Hollanda polisi çamaşır makinesinden çıkan 350 bin Euro'ya el koydu.

Hollanda polisi, kaçak göçmenleri yakalamak için yürüttüğü operasyonda kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, Amsterdam'da bir eve düzenlediği baskında çamaşır makinasına gizlenmiş 350 bin euroya el koydu. Güvenlik güçleri ayrıca evde para sayma makinası, çok sayıda cep telefonu ve bir de silah buldu. Emniyet birimi, çamaşır makinasında saklanan 20 ve 50 euroluk banknotların fotoğrafını internet sitesinde yayınladı.

Kara para aklama suçundan gözaltına alınan 24 yaşındaki zanlının kimliği açıklanmadı.