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Samsung İlk Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Galaxy Fold'u Piyasaya Sürdü

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06/09/2019

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Samsung İlk Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Galaxy Fold'u Piyasaya Sürdü

Samsung'un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu piyasaya çıktı. Galaxy Fold marka telefonların Nisan ayında yaşanan bazı sorunlar nedeniye piyasaya sürüm tarihi ertelenmişti. Örnek modellerin bazılarında katlanabilir ekranın birkaç gün içinde kırıldığı görülmüştü. Sorunları giderilen Galaxy Fold akıllı telefonları 6 Eylül Cuma günü Güney Kore'de, 18 Eylül'de İngiltere'de piyasaya çıkıyor. Telefonların fiyatı yaklaşık 1.980 dolar. Samsung, ekranı katlanabilir telefonları rakiplerinden önce piyasaya sürmeye çalışıyordu. Güney Kore merkezli firma Temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın 'geliştirildiğini' ve Eylül ayında satışa çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

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TAGS: haber, kıbrıs, samsung, telefon
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