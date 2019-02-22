'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets'in tahmini yine tuttu

Deprem kahini' Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamıştı.Hoogerbeets, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat'ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti.Türkiye'de de depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in bu tahmini büyük endişeye yol açmıştı.Ekvador'da bugün yaşanan 7,5 büyüklüğündeki DEPREM akıllara tekrar 'deprem kahini'nin açıklamalarını getirdi.