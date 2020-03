Tatar, 'Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü' konulu konferans verdi

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refahının yükseltilmesi için çalıştıklarını kaydederek, “Türkiye’ye güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Bu coğrafyada birlikte hareket ediyoruz. Tek vücuduz” dedi.

Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans verdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın ev sahipliğinde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen konferansa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, öğrenciler, öğretim görevlileri, sivil toplumdan temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Konferansa geçilmeden önce şehitler için dua da okundu.



TATAR

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasına şehitleri anarak başladı, “Kalbimiz Türk ordusuyla birliktedir” dedi.

KKTC’nin bu olaylardan çok büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıslı Türklerin de 1974 öncesinde benzer acılar yaşadığını anımsattı.

Tatar, “Bağımsızlık ve özgürlüğümüze bedelleri ödeyerek ulaştık. Bunda Türkiye’nin de rolü büyük. Eski günlere dönmemek için ortaya önemli bir irade koymalıyız” şeklinde konuştu.

Tatar, Doğu Akdeniz’de çok büyük oyunlar oynanmak istendiğini ancak Türkiye ile KKTC’nin bunun karşısında durduğunu belirtti, “Bu coğrafyada birlikte hareket ediyoruz. Tek vücuduz. ” dedi.

Tatar, Mavi Vatan konusunda deniz hukukuna ve uluslararası anlaşmalara uygun hareket edildiğini belirterek, “KKTC devletinin sahillerinin korunması, Türkiye ile anlaşmalarla denizdeki zenginliğin paylaşımı önemli” vurgusunda bulundu.

Tatar, konuklarla , bazı teknik bilgi ve veriler de paylaştı.

Kıbrıs konusunda da konuşan Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduklarını vurguladı, “Kıbrıs’ta iki eşit halk var” dedi.

Başbakan, “1974’ten sonra kurulan yeni düzende Kıbrıs Türk halkının kendi devletinin kökleşmesi Türk ulusunun da menfaatlerinin gereğidir” diyen Tatar, “Kıbrıs’ta 1974’ten beri barış devam ediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemine işaret eden Tatar, “Anlaşma şekli ne olursa olsun kuzey devletinin mülkiyet, nüfus ve yönetiminde mutlak hakkı olmalı. Bu da Türkiye ile olabilir. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının ve Garanti ve İttifak anlaşmalarından doğan haklarının korunması şarttır” şeklinde konuştu.

Tatar, “Kıbrıs davası değişiyor. Milli mücadele içinde bizimle beraber olanlar aramızdan ayrılıyor. Yeni nesillere bu mücadeleyi anlatmalıyız” dedi.

Tatar, gençlere, “Zorlukların üstesinden birlik ve beraberlikle gelebiliriz” diyerek seslendi.

“Türkiye’ye güvendik, güvenmeye devam ediyoruz” diyen Tatar, KKTC’nin güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refahının yükseltilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Tatar, Rum ve Yunan ikilisinin oyunlarının karşısında durmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

Başbakan Tatar’ın konuşması sırasında salonda KKTC ve TC bayrakları da sallandı.

KARAMUSTAFA

Konferansın açılış konuşmasını, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptı.

Karamustafa, Kıbrıs’ın Türklerin her daim özgürce yaşayacağı bir vatan olacağını vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların hiçbir zaman kopmayacağını kaydeden Karamustafa, “Bu topraklar üzerinde hain planlar yapanlar her daim enselerinde Türk’ün yumruğunu hissedecekler” dedi.

Karamustafa, milli ruhun perçinleşmesi, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin anlaşılması ve Kıbrıs’ta yaşananların bilinmesi için bu konferansın önemli olduğunu söyledi.

BÜYÜKKILIÇ

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Büyükkılıç, “Türkiye de Kıbrıs da Mavi Vatan da bizim vatanımızdır. Türkiye her türlü güç odağının karşısında olacaktır. Türkiye geçmişte de güçlüydü ama artık daha da güçlü. Türkiyesiz bir hesap içinde olacakların hesabı bozulacak” dedi.

GÜNAYDIN

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk ulusunun haklarına el uzatanların her zaman derslerini aldığını belirtti.

Günaydın, “Her zaman olduğu gibi dün de bugün de dayanışma içinde olacağız, Doğu Akdeniz’deki oyunları KKTC ile birlikte bozacağız. Her gün daha uyanık, güçlü ve dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

04/03/2020 13:02