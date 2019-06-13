HABER KIBRIS

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının ardından, asgari ödeme tutarında da değişikliğe gidildi. Kart limitine bakılmaksızın asgari ödeme tutarı yüzde 30 olacak. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

ads
13/06/2019

ads
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun dün kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek taksit sayısını mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarmasının ardından bu kez asgari ödeme tutarında düzenleme yapıldı.

Piyasadaki durgunluk nedeniyle kredi kartıyla harcamaları teşvik amacıyla gidilen değişiklikler doğrultusunda, önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlenmeye göre bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Kredi, HABR, KIBRIS, kartı, asgari, ödemelerinde, değişiklik
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.