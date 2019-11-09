Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak ikinci ismi açıkladı: Uğur Pektaş

Acun Ilıcalı katıldığı bir canlı yayında özel hayatından projelerine kadar birçok konu hakkında bilgi paylaştı.

Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti. Ilıcalı "Survivor'a bir kere katılan kişilen yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubatta başlayacağız kısmetse" dedi.

(Not: Survivor 2020'nin ünlüler takımında yarışacak ilk isim oyuncunun Ersin Korkut olduğu açıklanmıştı.)

09/11/2019 10:52