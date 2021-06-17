27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

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17/06/2021

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27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640  olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26  kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1

Girne

Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1

İskele

Makenzi -3 / İskele Merkez-1

17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 27  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223 

Toplam Vaka Sayısı: 7695 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333

17/06/2021 18:50
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TAGS: 27’si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, haberkibris,
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