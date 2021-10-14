28 Belediyede Örgütlü 4 Sendika Lefkoşa’da Eylem Yapıyor

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14/10/2021

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28 Belediyede Örgütlü 4 Sendika Lefkoşa’da Eylem Yapıyor

28 belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yapıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanan eylemciler, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüşe geçti.

Bazı belediye başkanlarının da destek verdiği eylem, yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Zaman zaman sloganlar da atılıyor.

14/10/2021 10:55
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TAGS: Belediye Emekçileri Sendikası, BES, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Dev-İş, Hür İş Federasyonu, Hür-İş, Mağusa Türk Genel İş Sendikası
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