''28 maaş'' haberimiz Türkiye medyasında

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin KKTC’de bazı memur gruplarının “bir yılda 28 maaş” aldığına yönelik haberi, Türkiye medyasında da yankı buldu.

KKTC’de de temsilciliği bulunan Demirören Haber Ajansı, Haber Kıbrıs’ı kaynak göstermeden, haberi Türkiye medyasına aktardı. Çok sayıda internet haber portalı ve güçlü medya merkezleri Haber Kıbrıs’a konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamalarını gündeme taşıdı.

İşte Sözü Gazetesine yansıyan haberimiz:

KKTC medyasına ülkedeki ekonomik sorunları değerlendiren Amcaoğlu, “Ayda 20 bin TL’ye varan maaş ortalaması olan kamu çalışanlarının da bulunduğunu” söyledi. Amcaoğlu, doğru bir vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ek mesailerin yüksek olduğunu belirten Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Bu ülkede 28 kez maaş alan kamu çalışanı var. Ama bu suç kendisinin değil. Sistemin sorunu bu. Sistemi değiştirmemiz gerekir. Bu mutlaka düzeltilmeli” dedi.

DHA’nın haberine göre; KKTC’de devlet gelirlerinin yüzde 86’sı kamu çalışanlarına maaş olarak ödeniyordu. Yeni hükümetin aldığı önlemlerle bu oran yüzde 78’e kadar düştü.

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün Ulusal Birlik Partisi’nden 2018 seçimlerinde Parlemento’ya girmişti.

2018’DE 1 MİLYAR LİRA HİBE EDİLMİŞTİ

Türkiye, 2018 yılı içinde KKTC’ye 2 milyar 187 milyon TL yardım yapmıştı. Bu yardımların 1 milyar 50 milyon TL’si ise hibe kapsamında gerçekleşmişti.

Geçen yıl Temmuz ayında iki ülke arasında “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştı. Bu kapsamında KTKC’ye ilk etapta 750 milyon Euro’luk kaynak aktarılması öngörülüyordu.

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08/02/2020 15:27