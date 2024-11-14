28 Yaşındaki Halit Karadeniz'in Cezası Açıklandı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde bina açma, kasti hasar ve sirkat suçlarından yargılanan 28 yaşındaki Halit Karadeniz 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, 07.03.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Halit Karadeniz’in Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra içeriye girip, Tekin Yalçın’a ait Makita marka bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın 14.03.2023 tarihinde çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini söyledi. Yargıç Barkın, sanığın mahkum olduğu bina açma ve sirkat suçlarının yaygın ve toplumu endişelendiren suçlar olduğunu belirtti. Barkın, sanığın 2019 yılında sirkat suçundan kefalete bağlandığını ancak ıslah olmak yerine suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Mülkiyet hakkını ihlal eden suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirten yargıç, sanığın ayrıca Girne bölgesinde sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini, bu suçlarla ilgili davaların da kararda dikkate alındığını açıkladı. Yargıç, sanığın pişman olmasını, bir kişi hariç tüm müştekileri tazmin etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhinde olan tüm olguları dikkate aldıklarını belirterek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)