28 yaşındaki Haydar Mumcu hayatını kaybetti

Mağusa sakini 28 yaşındaki Haydar Mumcu genç yaşta hayatını kaybetti.

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09/12/2022

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28 yaşındaki Haydar Mumcu hayatını kaybetti

 Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden  28 yaşındaki Haydar Mumcu genç yaşta hayatını kaybetti.

Mumcu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Haydar Mumcu'nun cenazesi 9 Aralık Cuma ( bugün) öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Mumcu, bir süre önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş ve  yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Haydar Mumcu'un ailesi başka hastalara hayat vermesi için beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı.

HABER KIBRIS ailesi olarak sevenlerine başsağlığı dileriz.

09/12/2022 13:20
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TAGS: 28 yaş, haydar mumcu, gazimağusa, vefat,
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