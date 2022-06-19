Gazimağusa - Karpaz anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 28 yaşındaki Hazan Sütcü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz anayolu 14 ile 15’inci kilometreleri arasında Mücahitler çemberi yanında meydana geldi.

Hazan Sütcü (K-28) yönetimindeki RM 314 plakalı çift kabin araçla Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler çemberine girdikten sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak toprak hendeğe çarpan araç takla atarken, yaralanan Hazan Sütcü’nü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütcü’nün tedavisi, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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19/06/2022 14:48