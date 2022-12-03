28 yaşındaki kadın hem kendi kızına hem de annesine saldırdı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Limasol sakini 28 yaşındaki bir kadının, hem 6 yaşındaki kızına hem de 60 yaşındaki annesine saldırdığını yazdı.

Bahse konu kadının, evde aradığı bir eşyayı bulamaması sonucu, 6 yaşındaki kızının gözü önünde annesine saldırdığını ve mutfak bıçağıyla tehdit ettiğini yazan gazete kız çocuğunun da anneannesini korumak isterken saçının çekilmesiyle annesinin saldırısına uğradığını belirtti.

Olay sonrasında çocuğun annesi tarafından anaokuluna götürüldüğünü yazan gazete anneannenin bu olayın tekrarlanmaması amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne şikayette bulunduğunu, bunun üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarının anaokuluna giderek çocukla konuştuğunu belirtti.

Habere göre olay üzerine 28 yaşındaki kadın tutuklandı.

Lisede çakı çekildi

Öte yandan Larnaka Lisesi’nde meydana gelen bir olayda çakı çekildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi okullarda meydana gelen taşkınlık olaylarına bir yenisinin eklendiğini yazdı.

Larnaka Lisesi’nde 16 yaşındaki iki öğrenci arasında beden eğitimi dersi sırasında kavga çıktığını ve aralarında itişmenin yaşandığını yazan gazete bu olayın ardından kavgaya dahil olan öğrencinin çantasının bulunduğu yere giderek çantadan aldığı çakıyı diğer öğrenciye çektiğini belirtti.

Habere göre olay, bir öğretmenin müdahalesi sonucu, daha da büyümeden sonlandırıldı.

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03/12/2022 14:37