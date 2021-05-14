28 yaşındaki şahıs boğulma tehlikesi geçirdi
Gazimağusa'da boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı
14/05/2021
Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında, deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Khan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.