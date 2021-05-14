28 yaşındaki şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

Gazimağusa'da boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı

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14/05/2021

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28 yaşındaki şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında,   deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Khan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

14/05/2021 15:29
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TAGS: Gazimağusa, Suluman Khan, boğulma tehlikesi
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