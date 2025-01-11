“28 Yıl Sonra” filminin yapımcısından Cillian Murphy açıklaması

Danny Boyle imzalı devam filmi "28 Yıl Sonra"nın (28 Years Later) çekimleri aylar önce tamamlandı. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi isimlerin yer aldığı filmde; Cillian Murphy'nin rol alıp almadığı merak ediliyordu.

20 Haziran 2025'te gösterime girmesi planlanan 28 Yıl Sonra'nın (28 Years Later) yapımcısı Andrew Macdonald, Cillian Murphy'nin yeni filmde rol almadığını kesin olarak doğruladı.

"İLK FİLMDE YER ALMIYOR"

Empire'a konuşan Macdonald, "Onun bu işe dahil olmasını istedik ve o da dahil olmak istedi. Ama ilk filmde yer almıyor" diyerek Murphy'nin yokluğunun program uyumsuzluklarından kaynaklandığını ima etti.

Macdonald, sözlerine "Halihazırda baş yapımcı olarak projenin bir parçası ve gelecekte onunla bir şekilde üçlemede çalışabileceğimizi umuyorum" diye devam etti.

GELECEK FİLMLERDE ROL ALABİLİR

Yapımcının bu sözleri Murphy'nin karakteri Jim'in, gelecek filmlerde yer alabileceğini gösterdi. Çünkü 28 Yıl Sonra'nın ardından iki film daha vizyona girecek. Devam üçlemesinin The Bone Temple alt başlıklı ikinci filmi, Ocak 2026'da izleyici ile buluşacak.



Öte yandan Murphy, 28 Yıl Sonra'yı yöneten Boyle'la birlikte iki filmde de baş yapımcılığı üstleniyor.

SERİ HAKKINDA



Komadan uyanan ve bir virüsün ortaya çıkmasının ardından dünyanın hızlı hareket eden zombiler tarafından istila edildiğini keşfeden bisikletli bir kuryenin etrafında dönen "28 Gün Sonra"filminde Cillian Murphy başrol oynuyordu.



Serinin devam filmi "28 Hafta Sonra" (28 Weeks Later) ise 2007'de gösterime girmişti.



Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın üçüncü filmi "28 Yıl Sonra"nın (28 Years Later) adını taşıyacak.