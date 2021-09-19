28. Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü'nü Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı.

‘’En İyi Film’’ Ödülü’nü Yaramaz Çocuklar filmi ekibine; jüri üyeleri Tilbe Saran, Güven Kıraç, Feridun Düzağaç, Kıvanç Sezer, Seray Şahiner, Meryem Yavuz ve Adana Valisi Süleyman Elban birlikte verdi.

‘’En İyi Yönetmen’’ Ödülü’nü Bir Nefes Daha’nın yönetmeni Nisan Dağ’a jüri üyesi Kıvanç Sezer, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü’nü Cemil Şov’daki performansıyla Ozan Çelik’e Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel’e Güven Kıraç takdim etti.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sunuculuğunu Şebnem Özinal ile Volkan Severcan’ın yaptığı tören, jüri üyesi Feridun Düzağaç’ın, yakın zamanda hayatını kaybeden sinema emekçileri ve festival direktörlerinden Kadir Beycioğlu anısına ‘’Unutma Beni’’ şarkısını söylemesiyle başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Festival Onursal Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları ve sanatçıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Sanatın, kültürün, sinemanın, Orhan Kemal’in, Yaşar Kemal’in, olağanüstü doğal güzelliklerin, barışın, kardeşliğin, lezzetin kendi Adana’dan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASININ KAZANANLARI

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Emel Göksu – Ayşe Demirel - Koridor

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik – Cemil Şov

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin - Yönetmen: Tufan Taştan

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız – Yönetmen:

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ

En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel – Cemil Şov

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor- İlker Berke

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor – Ö. Devrim Ünal

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Mathilde Van De Moortel & Elif Uluengin & Nicolas Suburlatı

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Lacivert Gece – Aslı Bankoğlu

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha – Eren Çiğdem

Özel Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar Yönetmen: Zeynep Çupur

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha – Oktay Çubuk

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Hayal Köseoğlu

SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi Yönetmen: Mehmet Ali Konar

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha Yönetmen: Nisan Dağ

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASININ KAZANANLARI

En İyi Belgesel: Kış- Yönetmen Berrin Öz

En İyi Canlandırma Film: Sudan Çıkmış Balık – Yönetmen Nur Özkaya

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl – Yönetmez Malaz Usta

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler – Yönetmen Efe Subaşı

Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür? – Yönetmen Serkan Kaçmaz

En İyi Film: Arasta – Yönetmen Hüseyin Baltacı ve Mutlu Kahya

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASININ KAZANANLARI

En iyi film: TAPINAK – Yönetmen Murat Uğurlu

Jüri özel ödülü: AMAYI – Yönetmen Subarna Das

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19/09/2021 13:57