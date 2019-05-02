Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanları açıklandı

Yüksek Öğrenim Müdürlüğü, 39 alanda 46 adet yüksek lisans, 25 alanda 32 adet doktora kontenjanı ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yüksek Öğrenim Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 öğretim yılı için bakanlık ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda devletin ihtiyaç alanlarıyla ilgili “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış oldukları kontenjan taleplerinin YÖK’ün 7 Mart 2019 tarihli genel kurulunda incelendiğini belirtti.

Öztürkler, KKTC liselerinden mezun öğrenciler için (çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 118 alanda 163 kontenjan, ön lisans düzeyinde 76 alanda 84 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 28 alanda 40 kontenjan ayrıldığını kaydetti.

Ziya Öztürkler, YÖK’ün 20 Şubat 2019 tarihli henel kurulunda incelenerek, yüksek lisans düzeyinde 39 alanda 46 kontenjan ve doktora düzeyinde 25 alanda toplam 32 kontenjan ayrılmasına karar verildiğini vurguladı.

Kontenjanların 2019-2020 ÖSYM kılavuzunda yer alacağını kaydeden Öztürkler, üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarında birtakım değişikliklere gidilebileceğini belirtti.

Açıklamada, YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi’nin (TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi saat 10.15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) 16 Haziran 2019 Pazar saat 10.15’te ; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 16 Haziran 2019 Pazar öğleden sonra 15.45’te gerçekleştirileceği kaydedildi.