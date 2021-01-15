286 milyon dolarlık Bitcoin'i çöpe attı!

ABD’nin Newport bölgesinde IT çalışanı James Howells, değerli 286 milyon doların üzerinde Bitcoin içeren sabit diski 2013 yılında yanlışlıkla çöpe attı. Howells, atık depolama alanında arama yapılamasına yardımcı olmaları için Covid-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlama teklifinde bulundu.

Newport şehrinde yaşayan IT çalışanı James Howells, 8 yıl önce 7 bin 500 Bitcoin anahtarlarını içeren bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atarak kazancını kaybetti.

Howells, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 340 değerlenmesi ve şu sıralar 1 Bitcoin'in 40 binli rakamlara ulaşması ile değeri 286 milyon dolardan fazla eden diske ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bölgedeki çöp depolama alanında arama yapmak için Newport Belediye Kent Konseyi'nden izin çıkmasını bekliyor.

Newport belediyesi 2013 yılında merkezi çöp kutuları dolduğu zaman bu kutulara bir seri numarası atıyor, bunları depolama alanına götürüp gömüyordu. Yerel gazetelerden South Wales Argus’a konuşan Howells, umudunu buna bağlıyor.

'ÇEVREYE ZARAR VEREBİLİR'

Belediye ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sabit diskinin orada olup olmadığının garantisi dahi bulunmadığını ve atıkları yüzeye çıkarmanın çevreye vereceği zarar vereceğini belirtti.

Çevreye zarar vermeden arama yapılabileceğini söyleyen Howells ise, "Belediye yetkilileriyle görüşüp hazırladığımız planı onlara sunmak istiyorum. Bu projeyi desteklemeye razı olan bir fon buldum. Sadece belli bir alanı taramak istiyoruz. O bölgeyi hava geçirmeyecek şekilde kapatacağız. Çevreye gaz sızmayacak. Bu işin maliyeti için gereken parayı ortak bir hesaba koymaya razıyız. Olur da düzgün bir iş yapmazsak yaptığımız işin masrafını belediye ödemek zorunda kalmayacak” dedi.

'COVİD-19 FONUNA BAĞIŞLANSIN'

Çöplerin depolandığı alanda arama yapmak için Newport Belediye Kent Konseyi'nden izin çıkmayınca farklı bir yol denemeye karar veren Howells, eğer diske ulaşabilirse şehrin Covid-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlama teklifinde bulundu.

Howells bu teklifi hakkında “Şu sıralar maddi zorluk yaşayan çok fazla insan var ve bu paranın o insanlara bir yardımı dokunabilir. Böylece parayı iyi bir amaç için kullanmış oluruz. İşin detayları henüz belli değil ama ana fikir şu: Para yardımı isteyen herkesin tek bir başvuru hakkı olacak ve herkese hiçbir şart aranmadan para verilecek" şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ KRİPTO PARALARIN YÜZDE 20’Sİ KAYIP

Kripto para veri şirketi Chainalysi araştırmasına göre ise, dünya genelinde var olan kripto paraların yüzde 20’sinin cüzdanlara ve disklere erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp olduğu belirtildi.

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15/01/2021 18:17