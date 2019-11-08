Havada grev var: 1300 uçuş iptal edildi

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın kabin görevlilerinin iki gün sürecek grevi önceki gece yarısı başladı. 180 bin yolcunun etkilenmesi beklenen grev nedeniyle dün planlanan 3 bin uçuştan 700’ünün, bugün ise 600 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Grevden özellikle Frankfurt ve Münih gibi merkez havalimanlarının etkileneceği belirtilirken Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport ‘kriz durumunda’ olduklarını ve grevden etkilenen yolcuları en kısa sürede haberdar etmeye çalıştıklarını açıkladı.

TREN BİLETİYLE DEĞİŞİM

Şirket, yolcuların grev günlerine isabet eden uçuşlarını isterlerse ücretsiz olarak başka bir tarihe erteleyebilecekleri, isterlerse de yurtiçi uçuş biletlerini tren biletiyle değiştirebileceklerini açıkladı. Lufthansa çarşamba günü Hessen Eyalet İş Mahkemesi’nde grevi durdurmak için açtığı davayı kaybetti ve temyiz talebi de reddedildi. Lufthansa’nın daha önce Frankfurt Federal İş Mahkemesi’ne grevi durdurmak için yaptığı acil başvuru da reddedilmişti. Alman kabin personeli sendikası UFO tarafından organize edilen grev 21 bin uçuş görevlisinin maaşlarının ve harcırahlarının yükseltilmesi ve imkânların iyileştirmesi talebiyle yapılıyor.

08/11/2019 09:50