Arjantin, Guaido'nun temsilcisini büyükelçi olarak tanıdı

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisi Elisa Trotta Gamus'u Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi olarak tanıdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Fauire, Venezuelalı muhalif lider Guaido'nun Arjantin temsilcisi Elisa Trotta Gamus'un güven mektubunun kopyasını Bakanlık'ta düzenlenen bir törenle kabul etti. Açıklamada, "Elisa Trotta Gamus'un güven mektubunun kopyasının sunulmasından itibaren, orijinali Devlet Başkanı tarafından kabul edilecektir, Büyükelçi Trotta ülkemizde yaşayan bütün Venezuelalılar için Arjantin nezdinde Venezuela'yı temsil eden en yüksek yetkili kişidir ve konsolosluk ile ilgili meselelerle de ilgilenebilecektir. Arjantin Hükümeti, Elisa Trotta'yı, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Temsilciliğinin Arjantin'deki meşru yetkilisi olarak tanımaktadır." ifadelerine yer verildi. Trotta, yıl başından bu yana Guaido'nun Arjantin temsilcisi olarak ülkenin başkenti Buenos Aires'te bulunuyordu.

12/10/2019 10:04