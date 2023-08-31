29 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Ülke geneli dün yapılan trafik denetiminde toplam 1401 araç sürücüsü kontrol edildi.

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31/08/2023

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29 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Ülke geneli dün yapılan trafik denetiminde toplam 1401 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 168’i yasal hız sınırının üzerinde süratli, 10’u alkollü içki tesiri altında, 2’si de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçundan rapor edildi. Toplamda 292 araç sürücüsünün rapor edildiği denetimlerde 29 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

31/08/2023 13:34
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TAGS: trafik, kaza, polis, haber, kıbrıs, kktc, rapor
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