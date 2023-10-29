29 Ekim Cumhuriyet Bayramı '3. Geleneksel Bisiklet Sürüşü' Kapalı Maraş’ta yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “3. Geleneksel Bisiklet Sürüşü” bu sabah Kapalı Maraş’ta yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi ve Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla “Yaşama sporla bağlan” sloganıyla yapılan etkinlikte pedallar Cumhuriyet için çevirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM)Genç Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Öğrenci Komitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Doğa Koleji destek verdi.