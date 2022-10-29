29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Güzelyurt’ta kutlandı

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29/10/2022

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Güzelyurt’ta kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 

Güzelyurt Kaymakamlık Binası önünden hareket eden kortej, bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya vardı. Kapalı Çarşı’da devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten şiir, konuşmalar ve Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisi yer aldı. Tören, Güvenlik Kuvvetleri Bandosunun mini konseri ile sona erdi.

29/10/2022 13:47
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