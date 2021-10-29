29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İskele’de törenler ve etkinliklerle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkına armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılı, İskele’de de tören ve etkinliklerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde protokolün de yer aldığı kortejin Atatürk Anıtı’na varması ile başlayan İskele’deki törende, sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlamaların bir sonraki durağı olan Ecevit Meydanı’ndaki törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra Cumhuriyet temalı şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı.

Törenlere; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, Milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Mesut Genç, İskele Belediyesi Asbaşkanı Huriye Kaşer Yüzügülen, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

GKK BANDOSU MİNİ KONSER VERDİ

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci’nin törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törende GKK Bandosu’nun verdiği mini konserle devam etti. Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İskele Evkaf TMT Tarih Öğretmeni Ümran Direk yaptı.

DİREK: “CUMHURİYET; ANADOLU HALKININ GÖSTERDİĞİ ERDEMDİR, FAZİLETTİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinin başlangıcından Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci kısaca özetleyerek konuşmasına başlayan İskele Evkaf TMT Tarih Öğretmeni Ümran Direk, bağımsızlık mücadelesinin Türk milletine bıraktığı en önemli mirasın da Cumhuriyetin olduğuna vurgu yaptı.

Direk konuşmasında Cumhuriyet’in sözlük anlamına ve Türk Milletinin ruhundaki tanımına da yer verdi: “Sözlükteki anlamıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün devlet yönetiminde en belirgin şeklidir. Ruhumuzdaki Cumhuriyet, dışarıda işgalci güçlere karşı milli bağımsızlık, içeride saltanata karşı verilen milli egemenlik mücadelesinin zaferidir. Anadolu halkının gösterdiği erdemdir, fazilettir. Yokluk içinde varlığı yendiği özgürlük mücadelesinin tacıdır…”

ŞİİRLERLE CUMHURİYET ANLATILDI

Atatürk Anıtı önünde yer alan törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu. Şht. İlker Karter İlkokulu öğrencisi Elvin Özkoldaş “29 Ekimler”, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Kumru Türksoy “Cumhuriyet”, İskele Evkaf TMT öğrencisi Sümer Kurukafa “Yaşasın Cumhuriyet”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Melek Kara da “Atatürk ve Cumhuriyet” isimli şiirleri okudu.

DANS GÖSTERİLERİ

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında dans gösterileri de vardı.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu da hünerlerini sergiledi.

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29/10/2021 19:00