29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluşlar ve dernekler mesaj yayımlıyor.

İşte 29 Ekim mesajları:

AMCAOĞLU: "GÖREVİMİZ ATATÜRK'ÜN BIRAKTIĞI MİRASA SAHİP ÇIKMAK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu görevlerinin Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemek olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, mesajında, şunları kaydetti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, sorunlar ve sıkıntılar içerisinde olsak da, umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır. Görevimiz, değeri asla biçilemez olan bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Büyük Önder’in bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, Türk Ulusu’nun devamını sağlayacak olan çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere, ekonomik anlamda da bu illete bağlı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan kuşkumuz yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

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SENNAROĞLU: “ANAVATANIMIZIN 98. YILINA BİRLİKTE YÜRÜMENİN ENGİN GURURUNU YÜREKLERİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Anavatan’ın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yükelerinde hissettiklerini belirtti.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“TBMM'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlendi ve böylece Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Takvimlerimizdeki en önemli milli bayramımız olarak yerini aldı.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle Anavatanımızın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin, Ulu Önder Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’ndaki özgürlük ve bağımsızlık ruhu, Türk milletinin iradesini esaret altına almak ve Anadolu’yu parçalamak isteyen güçleri yenmiştir.

Anavatan Türkiye’nin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.”

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TAÇOY: “CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun” ifadesine yer veren Taçoy, Atatürk’ün kurduğu devletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız olarak millete verdiğini anımsattı.

Taçoy, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in öncü kadrolarının izinde KKTC’yi kararlı bir yönetim eliyle güçlendireceklerini ifade ettiği mesajında, “Bizler, Atatürk’ün öncülüğünde hareket eden, milletinin değerlerine bağlı, bunu başaracak güce, birikime ve özgüvene sahibiz” dedi.

Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıllık tarihinin gelecek güzel günler için umut veren ve ders alınması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin ortak eseri Cumhuriyetimize sahip çıkmak için çalışmak hepimizin vazifesidir” ifadesini kullandı.

KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN 29 EKİM MESAJI

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, cumhuriyetin, Türk ulusuna en yakışan yönetim biçimi olduğunu kaydetti.

Civelek, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletten alınan güçle 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümüne ulaşmanın sevinci ve gururu içinde olduklarını kaydederek halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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ATAOĞLU: “HEYECAN VE MUTLULUK AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bağımsızlığını, verdiği mücadelelerle elde eden şanlı Türk milletinin gurur ve duygu verici günü bugün. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük dirilişin eseri olan Cumhuriyet bugün 98’inci yılını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu mutlu günü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı o gün kü heyecan ve mutluluk, halen Türk milletinde aynı heyecanla yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve her geçen gün daha da güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmesi, Kıbrıs Türk halkına büyük güç vermekle beraber, geleceğe ümitle bakmamazı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 98’inci yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bu özel günde; Başta Atatürk ve aziz şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma ve gelişme aşamalarında emeği geçen bütün herkesi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde anavatan Türkiye’de Cumhuriyeti ilan ederek, ilkeleri ve yapmış olduğu çağdaş devrimler ile Türk halkına aydınlık bir gelecek çizmiştir” denildi. Hocanın, mesajında, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir’ sözünün ve O’nun Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimlerinin izinde ilerlemeye devam edeceğiz” ifadesine de yer verildi.

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DİN-GÖR-SEN VE KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 98’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır mesajında, “Anavatanımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla’dan dileriz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 98’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And, yayımladığı mesajında, “Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutlarız” ifadelerini kullandı.

And’ın mesajında şu ifadelere de yer verildi:

“Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yılını en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”

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29/10/2021 09:08