29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin önemli isimlerinden kutlama mesajları geldi.

İşte 29 Ekim mesajları:

Tatar: “29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’ye ilham kaynağını olmuştur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesinin, 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz

Kahraman Türk ulusu tarafından işgal kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşının büyük bir fedakârlık, vatanseverlik ve hürriyet aşkıyla bezenmiş ulusal bilinç neticesinde zafere ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi; Kıbrıs’taki Türk ulusuna da ilham olmuş, milli bilincin pekişmesine ve özgürlük ülküsünün yeniden canlanmasına vesile olmuştur.

Egemenliğin halka ait olmasının nişanesi, demokrasi ve bağımsızlık bilincinin en üst mertebesi olan cumhuriyet rejimini ilan ederek Türk ulusuna çağdaş ve en erdemli yönetim biçimini hediye eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu kararı ile kahramanlık ve büyük özveri sonucu zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’nı da egemenlik ve özgürlükle taçlandırmıştır.

Türk ulusunun yaratmış olduğu bu büyük değer ve başarı; insanlık ve dünya tarihine de yön vererek esaret altında bulunan mazlum ulusların bağımsızlık ve egemenlik şiarını aşılamış; yakın tarihi etkileyen evrensel bir nitelik olarak tarihteki yerini almıştır.

-"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır"

Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki kopmaz bir parçası olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla KKTC’de de kutlamakta olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Vatan aşkı ve özgürlük tutkusu ile verilen büyük mücadele sonucu çizilen Misak-ı Milli sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşamak isteyen Türk milletinin hürriyetinin, bağımsızlık ve egemenliğinin güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en büyük güvence kaynağı olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek mutluluk ve esenlik içinde yaşayacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı ve rahmetle anıyorum. Anavatan’ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

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Başbakan Üstel: "KKTC’nin de en büyük güvencesi olan TC dünyada artan etkisi ve saygınlığıyla dostlarına güven, düşmanlarına korku veriyor"

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yaşını büyük bir coşku ile kutlarken, bugün bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olarak yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada artan etkisi ve saygınlığının dostlarına güven, düşmanlarına korku verdiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 99’uncu yıl dönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aynı coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

Üstel, demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte veren Türk milletinin sımsıkı sarılarak bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin, geride kalan 99 yılda önüne çıkan engelleri aşarak ayakta kalabilmeyi ve bu arada her geçen gün daha da güçlenmeyi başarmış bir ülke olduğunu kaydetti.

“Türk milleti her zaman istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, bir yumruk gibi kendisini hedef alan tehditleri bertaraf ederek azimli bir şekilde yoluna devam etmiştir” diyen Üstel, yediden yetmişe bir yumruk gibi kenetlenerek Cumhuriyeti kurana kadar dünyada eşine rastlanmayan büyük bir kurtuluş mücadelesi veren Türk milletinin, 99 yıl sonra bugün de aynı birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümeye devam ediyor olmasının kendilerinin de en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek bu yolda Türkiye’nin kendi iradesinin öne çıkmış olmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi ile örtüştüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, geçmişinden aldığı güç ve azimle demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak bugün güçlü diplomasisiyle, ortaya koyduğu dik duruşuyla bölgesinde ve dünyada bir denge unsuru olduğunu kaydeden Üstel, “Bölgesel ve uluslararası kriz ve sorunları, diyalog, karşılıklı güven ve saygıyla çözme, iş birliğini geliştirme konusunda izlediği politikalarla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.

Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkinliğinin Kıbrıs Türk’ü için de çok büyük bir kazanım ve güç kaynağı olduğuna işaret eden Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99’uncu yıl dönümünde İstiklal savaşının tüm kahramanları ile Cumhuriyetin kurucusu olan büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ile anıyorum” dedi.

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Töre: “Cumhuriyet, kahraman ecdadımızın bizlere emanetidir”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet’in ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklâl ve istikbal uğruna milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluğa rağmen Kurtuluş Savaşını eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadın emaneti olduğunu vurguladı.

Töre, tarihin hiçbir döneminde esaret altına alınamayan Türk milletinin, Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırarak kimseye boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

Bu emanet, sadece bir yönetim biçimi olmanın ötesinde, Türk milletinin en kıymetli eseridir.

Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, İngiliz sömürge yönetiminden beri milli bir bayram olarak kutlamaktadır ve İstiklal Marşı’nı Anavatan Türkiye ile birlikte okumaktadır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Cumhuriyet en büyük eser, en büyük bayramdır' ifadesi ebediyete kadar bizlere ışık tutacak yol gösterecektir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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Bakan Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvence kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu mesajında, “Türk milletinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu mesajında, “Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen, Türk milletinin bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmış ve bu büyük zaferin sonucunda, geçmişe gururla, geleceğe ise güvenle bakmamızı sağlayacak güçlü bir ülke ve Cumhuriyet Türk milletine armağan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bugün, güçlü yapısıyla bulunduğu coğrafyada etkin ve aktif bir role sahip Türkiye Cumhuriyetinin, hem bölge ve dünya barışının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini hem de Kıbrıs Türkü için en büyük güvence kaynağı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak, Anavatanımızdan aldığımız güç ve destek ile birlikte her alanda çalışmaya devam ederek, 100. yıl yürüyüşünde Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

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28/10/2022 11:42