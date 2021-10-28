29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bugün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışı ile başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.

Bakanlar Kurulu’nun, “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması zorunlu olacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 10.45’te Zafer Anıtı önünde yapılacak. Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

İkinci tören ise saat 11.00’de İsmet İnönü Bulvarı Sulu Çember’de yer alacak. Buradaki tören kortej yürüyüşü ile başlayacak ve Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseriyle tamamlanacak.

GİRNE

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak.

Tören saat 09.30’da başlayacak ve protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

Girne’de saat 15.00’te ise tören yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gazilerin, öğrencilerin iştirak edeceği yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sok-20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi istikametini takiben Atatürk Anıtı’na kadar yapılacak. Yürüyüş sonunda KTBK Bölge Bnd. K.hğı tarafından Atatürk Anıtı önünde bando konseri verilecek.

GÜZELYURT

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.15’te kutlama töreni yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Anıttaki törenin sona ermesinin ardından Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı önüne kortej yürüyüşü yapılacak. Tören şiir okunması, kaymakamlık adına yapılacak konuşma, halk oyunları gösterisi ve KTBK bandosunun sunumuyla son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.45’te Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Tören öncesi Bekirpaşa Lisesi önünden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu eşliğinde Ecevit Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapılacak.

Kortej sonrası başlayacak törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, konuşmalar, şiirler, dans gösterileri ve bando konseri de yer alacak.

LEFKE

Lefke’deki tören saat 09.30’da Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Kortej yürüyüşünün ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak. Tören bando konseriyle sona erecek.

AKDOĞAN VE GEÇİTKALE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akdoğan ve Geçitkale’de de kutlanacak. Geçitkale Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da, Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören ise saat 10.15’te başlayacak. Törenlerde, anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

TÖREN YÜRÜYÜŞÜ VE BANDO KONSERLERİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak tören yürüyüşü ve bando konserleri programı ise şöyle:

“Lefke’de saat 09.45’de Lefke Atatürk Parkı-Asmalı Kahve güzergahı, İskele’de saat 09.45’de İskele Belediye Binası-İskele Meydanı güzergahı, Gazimağusa’da saat 11.00’de Sulu Çember-Yeni Lemar Önü güzergahı, Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı-Güzelyurt Kapalı Çarşı güzergahı, Girne’de saat 15.00’te Ramadan Cemil Meydanı-Atatürk Anıtı güzergahı, Lefkoşa’da saat 15.00’te Mehmet Akif Cad. Çember (Dereboyu)-Barbarlık Müzesi güzergahı.”

GÜZELYURT BELEDİYESİ’NDEN “BAHAR KONSERİ”

Güzelyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle “Bahar Konseri” ile düzenleyecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, konser, bu akşam saat 20.00’da Güzelyurt Atatürk Düğün Parkı’nda yer alacak. Yerli sanatçıların yer alacağı konser, halka açık ücretsiz olacak.

Konsere katılacak halka, döner ve Kıbrıs’a özgü herse ücretsiz olarak Güzelyurt Belediyesi tarafından ikram edilecek.

SPOR ORGANİZASYONLARI…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında spor federasyonları tarafından organizasyonlar da düzenlenecek.

Atıcılık Federasyonu’nun düzenleyeceği, “Ateşli Yivli Silahlar Tabanca Kupası” yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Atatürk Spor Kompleksi’nde yer alacak.

Okçuluk Federasyonu’nun “29 Ekim Cumhuriyet Kupası” organizasyonu yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Okçuluk Federasyonu Atış Alanı’nda yapılacak.

Badminton Federasyonu’nun düzenleyeceği, “Cumhuriyet Çocukları Minikleri Badminton Ligi Müsabakaları” ise 30 Ekim Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında Yakın Doğu Spor Salonu’nda yer alacak.

KAPALI MARAŞ’TA BİSİKLET TURU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş’ta da bisiklet turu düzenlenecek.

2,5 kilometrelik 1.Geleneksel Bisiklet Turu, yarın 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

Etkinliğe, Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Gren Pedal üyeleri profesyonel bisikletleriyle katılacak. Bisiklet turunda yer almak isteyenlere ise etkinlik yerinde bisiklet temin edilecek. Etkinlik için yaş sınırlaması yok.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE BAZI GÜZERGAHLAR TRAFİK AKIŞINA KAPATILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü tören programı nedeniyle tüm ilçelerde bazı güzergahlar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yarın tüm ilçelerde gerçekleşecek tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle bazı güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacak.

İlçelerde tören geçişi yapılacak güzergahlar ve saatler şöyle:

“Lefke’de, saat 09.45’te; Dr. Selçuk Sömek Meydanı’ndan başlayarak, Atatürk Caddesi’ni takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

İskele’de, saat 10.00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanı’nda sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 11.30’da; Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11.45’te, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Kurtuluş Sokak - Ecevit Caddesi - Şht Hicri Gümüş Sokak - Şht Ahmet Mulla Sokağı takiben eski Belediye Pazarı önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15.00’te; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

Lefkoşa’da, saat 15.00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek.”

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28/10/2021 10:18