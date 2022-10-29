29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tören ve etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin dün BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlendi.

-TCG Meltem ve TCG Gelibolu KKTC’de liman ziyareti yapacak

Törenler kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334) ve TCG Gelibolu (F-493) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, bugünden itibaren 30 Ekim’e kadar 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda; TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni ise yarın 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından verilen bilgiye göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi tarafından imzalanacak. Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 16.00’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 11.55’te Zafer Anıtı önünde yapılacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İkinci tören, saat 12.30’da İsmet İnönü Bulvarı Macro Lemar önünde yer alacak. Buradaki tören, Corner Cafe önünde başlayıp, Macro Lemar önüne sona erecek kortejle start alacak. Tören, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseri ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile tamamlanacak.

Girne’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı’nda yapılacak törenle kutlanacak. Girne Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 09.30’da başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, şiirler okunacak. Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin iştirak edeceği yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, dans gösterisi, Güvenlik Kuvvetleri bandosunun sunumu ve şiirler yer alacak. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak.

Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre Lefke’de Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören öncesi kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej sonrası başlayacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından tören, okul korosu konseri, dans gösterisi ve bando konseriyle tamamlanacak.

İskele Kaymakamlığından verilen bilgiye göre saat 10.45’te Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı durusu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer alacak.

İskele Kaymakamlığı ayrıca, 29 Ekim Bayramı dolayısıyla Mehmetçik’te de tören yapılacağını duyurdu. Buna göre, saat 9.00’da Belediye Parkı Gazinosu’nda yapılacak törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Akdoğan ve Geçitkale’de de törenlerle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 9.00’da Akdoğan Atatürk Anıtı ile Geçitkale Kasaba Meydanı’nda törenler düzenlenecek. Her iki törende de, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak tören yürüyüşü ve bando konserleri programı ise şöyle: “Lefke’de saat 09.45’de Lefke Atatürk Parkı-Asmalı Kahve güzergahı, İskele’de saat 11.00’de İskele Belediye Binası-İskele Meydanı güzergahı, Güzelyurt’ta saat 11.45’te Atatürk Anıtı-Güzelyurt Kapalı Çarşı güzergahı, Gazimağusa’da saat 12.30’da Sulu Çember-Yeni Lemar Önü güzergahı, Girne’de saat 15.00’te Ramadan Cemil Meydanı-Atatürk Anıtı güzergahı, Lefkoşa’da saat 16.00’da Mehmet Akif Cad. Çember (Dereboyu)-Barbarlık Müzesi güzergahı.”

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında, bazı spor etkinlikleri de yapılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Masa Tenisi Federasyonunun “Cumhuriyet Kupası U 11 ve U 13 Ferdi Turnuvası” cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Masa Tenisi Federasyonu Salonunda yer alacak.

Aynı gün, 14.00-19.00 saatleri arasında, Cimnastik Federasyonu'nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minik Kızlar KKTC Şampiyonası 2. Etabı” Lefkoşa’da Dr. Küçük Cimnastik salonunda yapılacak.

Badminton Federasyonu'nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi” ise pazar günü, 09.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alacak.

Su Sporları Federasyonu ise, 5- 6 Kasım tarihleri arasında, Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda “Cumhuriyet Kupası- Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası” düzenleyecek.

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29/10/2022 09:43