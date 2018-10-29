29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

Ulu önder Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in 95. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Denktaş: “Atatürk ilkeleri ışığında inat, umut ve kararlılıkla yürüyoruz”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 95 yıl önce kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin o günden bugüne Kıbrıs Türk’ünün anavatanı olduğunu, o günden bugüne Kıbrıs Türkü’nü savunup desteklediğini belirterek, “ Gazi Mustafa Kemal Paşanın izinde yürüyen Kıbrıs Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 95. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlamaktadır” dedi.

Büyükelçi Kanbay Cumhuriyetin yıl dönümünde mesaj yayımladı

Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçi Derya Kanbay Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda cumhuriyetin çağdaş medeniyetler seviyesine erişmenin en temel anahtarı olduğunu vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü, KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa ilçeleri ile diğer bazı yerlerde törenler düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay resepsiyon verecek. Büyükelçilik İkametgâhı'nda yer alacak resepsiyon yarın saat 19.00’da başlayacak.

İlçelerde de törenler düzenlenecek.