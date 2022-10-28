29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Dereboyu’nda 'Cumhuriyet Korteji' düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü olan yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Lefkoşa’da düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından gelecek öğrencilerin, öğretmenlerin, üniversitelerin, kurum kuruluşların, derneklerin ve halkın katılımı ile düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yarın saat 16.00’da Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde eski Pronto çemberi olarak bilinen çemberden başlayacak kortej, Askeri Bando eşliğinde Dereboyu güzergahını izleyerek Barbarlık Müzesi önüne ulaşacak.

Kortejin Barbarlık Müzesi önüne ulaşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri’ne ait Bando Takımı konser verecek, halk dansları gösterisi sunulacak.

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28/10/2022 09:43