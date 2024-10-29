29 Ekim Girne’de törenlerle kutlandı
29/10/2024
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle Girne’de tören düzenlendi.
Girne’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.
Törene Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu,KTBK adına İkmal Albay Mehmet Özuysal,GKK adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Doktor Soner Özbal, Girne Belediye Başkani Murat Şenkul, Girne Polis Müdürlüğü,Siviln Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü, siyasi parti,üniversite,muharip dernek,okul,kurum kuruluş temsilcileri katıldı.
Törende, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildi.
Girne Atatürk Anıtı önündeki tören, Suat Günsel Girne Koleji öğrencisi Leman Derin Kasap, “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Girne’de Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak ,Atatürk Anıtı önünde tamamlanan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.29/10/2024 17:57