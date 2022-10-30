29 Ekim İskele’de törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, dün İskele’de de Atatürk Anıtı ile Ecevit Meydanı’nda yapılan törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çelenklerin sunulduğu, saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunduğu Atatürk Anıtı’ndaki törenle başlayan kutlamalar, Ecevit Meydanı’ndaki tören ile devam etti.

Törenlere, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, İskele Belediyesi Meclis üyesi Eray Göksan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Ecevit Meydanı’ndaki tören, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever’in halkın bayramını kutlamasıyla başladı, ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konseri gerçekleşti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aslı Gülçür yaptı.

Toroslu: “Türk ordusunun bulunduğu her yer vatan”

İskele Kaymakamı Toroslu, konuşmasında, Türk ulusunun tarih boyunca var olma mücadelesi verdiğini anlatarak, Türk ordusunun bulunduğu her yerin vatan olduğunu söyledi.

Öğretmen Aslı Gülçür ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini anlattı, tarihi süreci paylaştı. Gülçür, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan ettiğini anlatarak, böylelikle egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğunu vurguladı.

Şiirlerle “Cumhuriyet” anlatıldı

Ardından, “Cumhuriyet” isimli şiiri Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Çağakan Kırmızı, “Cumhuriyet Bayramı” isimli şiiri Dr. Suat Günsel Devlet Okulu İskele öğrencisi Termis Güneyli, “Bugün” isimli şiiri Ticaret Lisesi Öğrencisi Havin Ceylan, “Bu Vatan Kimin” isimli şiiri Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Asya Bile Oral, “Cumhuriyet” isimli şiiri ise İskele Evkaf TMK öğrencisi Süreyya Sadisönmez okudu.

Tören’de ayrıca, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi tarafından dans gösterileri yapıldı.

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30/10/2022 11:45