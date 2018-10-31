29 Ekim'e özel etkinlik

Milli Beka Hareketi KKTC temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Gazimağusa Çanakkale Şehitliğinde "Bayrağınla gel" adlı program düzenledi.



Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Osman Fazıl Polat Paşa Cami imam hatibi Musa Özdemir kuran tilaveti ardından Milli Beka Hareketi KKTC temsilcisi İsmail Yıldız günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı. Mecit sefi’nin vatan adlı şiiri okuması dua ve son olarak sehitliğe karanfil bırakilip şehitliğin temizlenmesi yapıldı. Aynı zamanda şehitliğin yıpranan bayrakları değiştirildi, yenisi takıldı. Gençlik kolları başkan vekili Emin Yazici da programın sunuculuğunu yaptı.

KKTC temsilcisi İsmail Yıldız konusmasında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli basin mensuplari , kiymetli dava arkadaşlarim, milli bekasina sahip çikacak Kuzey Kıbrıs sevdalilari milli yürekler hepinizi saygi ve sevgiyle selamliyorum milli yürekler olarak bugün burada cumhuriyetin ilan edilişinin 95. Yilini kutlamak , bu anlamli tarihi idrak etmek için burada toplanmiş bulunmaktayiz. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan , anavatan türkiye’ye ve tüm dünyaya istek , dilek ve temennilerimizi iletmek istiyoruz burasi şu gördüğünüz yer gazi mağusa şehitliği... Kahraman dedelerimiz bizlere rahat bir yaşam , huzurlu bir ortam , refah içerisinde bir hayat birakmak için gözlerini kirpmadan şehadete koştuğu bu kutlu topraklardan ve cennetin kapilarinin açilmasini bekledikleri ebedi evleri olduklari yerden tüm dünyaya sesleniyoruz bugün 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin 95. Yilinin ilan ediliş tarihidir , yani bugün demokrasidir , yani bugün insan haklaridir , açikçasi bugün cumhurdur , şereftir ,onurdur gururdur... Buradan yavru vatan kuzey kibristan tüm dünyaya haykiriyoruz... Demokrasi nidalari atan liderlere sesleniyoruz ; sinirlari şehitlerle , şühedalarla , gazilerle çizilmiş bayraği ve varliği türk varliğina emanet edilmiş , ama taninmamak için tüm kapilarin kapatildiği , tanimamak için direnildiği , görülmemek için kafalarin çevrildiği , gazi kuzey kibrisimizin etrafi kara bulutlarla kaplandiği bu güzel ve mübarek ülkeyi tanimamak , böylesi özel bir ülkeyi görmemezlikten gelmek için demokrasi ayibi işleyenleri esefle kiniyoruz. Hadi batili kafalar tanimak istemiyor... Türklükten gurur duyan türklüğün mazisi ile övünen türk devletleri buradan milli yürekler olarak sizlere sesleniyoruz; kuzey kibris türklerin kanayan yarasi değilmidir kuzey kibris türlerin yavrusu ve parçasi değilmidir kuzey kibris milli yüreklerin sesi , milli cesaretlilerin yaşam sürdüğü yer değilmidir... Bu topraklar sizlerin milli emaneti değilmidir... Bize göre kuzey kibris ülküdür , kuzey kibris ülkedir , ülküsü ve ülkesi olmayanlarin anlamasi imkansizdir. Kuzey Kıbrıs Türktür , Kuzey Kıbrıs Türk'ün öz yurdudur... Kuzey kibris türün namus ve şerefine emanettir... Kuzey Kıbrıs’in taninmasi Kuzey Kıbrıs’ın hayat bulmasi kuzey kibrisin beden bulmasi kuzey kibrisin ruh bulmasi için öncelikle türk devletlerinim ve tüm dünya’nin kuzey kibris’a el vermesi , kuzey kibrisa hassas bakmasi , kKuzey Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs sevdalilarinin milli çiğliğini kulaklarinin içinde duymasi , gözlerinin önünde görmesi gerekmektedir gazi mustafa kemal atatürk kibris için şu şu sözleri dile getirmiştir; efendiler....!!!! Kuzey kibris düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarimiz tikanir... Kuzey Kıbrıs'a dikkat ediniz bu ada bizim için çok önemlidir demiştir. Bunun için kuzey kibrisla ilgili atamizin vasiyetini kimse çiğnememelidir. Kuzey kibrista türklerin sesi kesilmemelidir , Kuzey Kıbrıs da Türklerin dili sönmemelidir kuzey kibris taninmalidir Kuzey Kıbrıs görülmelidir kuzey kibris hak ettiği yere muhakkak gelmelidir sözlerimizi bititirken 29 ekim cumhuriyet bayramimizi en içten dileklerimizle kutluyor gazi mustafa kemal atatürk ve silah arkadaşlarini saygi ve sevgiyle yad ediyoruz... Ve biz milli yürekler olarak gözümüz kulağimiz türk devletinin en tepesindeki çelikten irade başkomutanimizdadir... Anavatana selam olsun allah yar ve yardimcimiz olsun"