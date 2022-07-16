29 Yaşında Hayatını Kaybetti

Girne'de bugün saat 06:30 sıralarında, Lisa Nyasha Tawonezvı (K-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Lisa Nyasha Tawonezvı’nın yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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16/07/2022 14:44