29 yaşındaki Blessıng Mugano’nun ölüm sebebini ileri tetkik belirleyecek

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19/03/2025

29 yaşındaki Blessıng Mugano’nun ölüm sebebini ileri tetkik belirleyecek

 Polis, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir hastanede ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 29 yaşındaki Blessıng Mugano’nun otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Mugano’nun otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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