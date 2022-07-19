29 Yaşındaki kadının ölüm nedeni belirlenecek!

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19/07/2022

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29 Yaşındaki kadının ölüm nedeni belirlenecek!

29 Yaşındaki  Lisa Nyasha Tawonezvi'nin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polisten yapılan açıklama şöyle: 16.07.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirildiği Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Lisa Nyasha TAWONEZVI (K-29)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 

19/07/2022 14:00
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TAGS: 29 yaş, ölüm, nedeni,
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