29. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği pazar günü yapılıyor

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19/09/2024

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29. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği pazar günü yapılıyor

Karadeniz Kültür Derneği’nin bu yıl 29’uncusunu düzenleyeceği “Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği” pazar günü yapılıyor.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek’in açıklamasına göre, Alevkayası Piknik Alanı’nda yer alacak etkinlikte, birçok sanatçı sahneye çıkacak.

Tahtadan araba yarışı, horon, kolbastı gibi eğlenceli ve ödüllü yarışmaların da yapılacağı şenliğin bir nevi “yazı uğurlama” etkinliği olacağını kaydeden Civelek, halkın etkinliğe davetli olduğunu duyurdu.

19/09/2024 09:38
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TAGS: 29. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği, haber, kıbrıs
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